新壽分手費44.3億議會審查通過 李四川：輝達權利金不超過125億

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18基地，台北市政府與新光人壽啟動合意解約，台北市議會今（12）日下午審議市府送交議會的解約金內容，朝野黨團一致通過。台北市副市長李四川表示，市府與新壽解約金敲定44.3億元，並補充輝達未來地上權權利金預估總金額不會超過125億元。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

對於和新壽的解約金，李四川提到，原先新壽提出金額約44.7億元，經雙方會計審查後，刪減約4千多萬元，最終確定44.3億元，市府已逐項核對支出明細，確定皆發生在T17、T18基地。

李四川表示，這當中包括新壽繳來的錢包括租金、稅金等，大概有34.5億，這些退還給新壽後，市府還必須支付給新壽付出之成本約9.85億。這部分也告知輝達並且協調過，原則上這9.85億輝達都概括承受。

台北市議會今日審查市府與新壽解約金內容朝野一致通過。（圖／中天新聞）

李四川另外說到，除了成本之外，還有一些租金、營業稅等都已經繳到中央，這部分輝達也願意承接。簡單來說，輝達在重新議定的權利金時，大概要付14.41億。

李四川也補充，倘若中間道路全部合併，再把道路面積加進去，計入要付的14.41億，粗估應該不會超過125億；假如還是做道路合併，擴充到旁邊仍做道路使用，原則上市府跟輝達談約有3分之1做道路使用、3分之2做基地，粗估權利金約在120億左右。

李四川提到輝達權利金不超過125億。（圖／AP）

至於今天議會通過後，各界關注後續程序是否能提前到何時？李四川回應，這部分還要輝達的投資計畫書，假如寫得快一點，原則上就可提前；如果一定要2個月工作天，大約就是在農曆年前。

