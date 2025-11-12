新壽分手費44.3億「含除草、logo調整」 李四川：輝達願概括承受

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

輝達海外總部落腳北士科T17、T18，新壽合意解約費用44.3億元，今天（12日）下午議會召開大會審議備查，但議員質疑，新壽竟然連除草費、新新併Logo調整費都加了進去，認為內為不合理。台北副市長李四川回應，扣除權利金29.9億繳還新壽，北市府與輝達協調後，其餘費用輝達概括承受，預計最快週五和新壽簽署解約。

「支持輝達，盡速簽約。」藍綠白議員，罕見取得共識、合體喊話，支持北市府盡速和輝達簽約，週三下午議會召開大會審議備查，但新壽提出的解約分手費，議員不買帳。台北市議員(國)游淑慧：「如果連除草的費，我們都吞下去了，(刪除)4000多萬是什麼，我們吞不下去。」台北市議員(社民)苗博雅：「他(新壽)已經付出的其他成本，以及他去取得這些資金的成本，那到底由誰來支付，我希望今天就可以把它說明清楚。」

疑新壽44.3億解約費含除草、logo調整費，議員質疑不合理。（圖／民視新聞）

議員要市府說清楚，因為包括新壽繳交的29.9億權利金，以及租金、稅金、行政規費等等，合計約34.5億。另外，已支付的顧問及工程成本6.1億、其他資金成本3.7億，但議員踢爆，裡面有近兩年每次20到25萬不等的除草費，新新併Logo調整費4.5萬、就連代書、律師費，居然都要北市府帳單全收。

北市府預計本周和新壽合意解約北士科T17、T18地上權。（圖／民視新聞）

台北副市長李四川：「原則上這9.8億(其他成本)，輝達都概括承受，假設中間的道路全部合併，再把道路的這個面積加進去，我們現在初估的錢(輝達權利金)，應該不會超過125億。」除了繳還的權利金，強調其餘費用，由輝達概括承受，不會花到市民一毛納稅錢，後續等新壽召開董事會後，預計最快周五簽署解約，盡快讓整件事情塵埃落定。

