新壽分手費44.7億今送審 北市議會有望周三通過

台北市與新光人壽針對北士科T17、18地上權解約「分手費」44.7億元將於今日送交議會審查，市府希望能在本周三通過審定、周五完成解約，為輝達進駐台北鋪路。台北市長蔣萬安9日透露，市府已向輝達表達希望其在台北市成立分公司的想法，目前輝達正在評估中。

台北市府與新光人壽T17、18的「分手費案」，有望周三在市議會通過。（圖／資料照）

蔣萬安出席公益路跑活動時表示，市府非常期待輝達能在台北設立分公司，認為輝達未來整體營運對台北會有極為正面的影響。與此同時，輝達在南港「潤泰玉成大樓」承租的研發中心已於8日晚間掛牌亮燈，但人員尚未進駐。

輝達選定北士科T17、18準備興建海外總部。（圖／美聯社）

北市產發局長陳俊安指出，由於輝達內湖總部空間已不敷使用，而北士科總部短期內難以完工，因此輝達早在總部選址前，就有先尋覓該處作為「中繼辦公室」，預計11月中旬啟用。

關於新壽解約進度，雙方會計師已對44.7億元「分手費」審查完畢，今日將項目送至議會。北市府希望能在12日議會大會審定通過，未來將以台北市實施平均地權基金先行支付。新壽預計13日或14日舉行臨時董事會，通過後14日就能簽訂解約協議書。一旦解約，市府將塗銷地上權，接續啟動都市計畫變更流程，與輝達簽約後再專案設定地上權予輝達。

北市議會國民黨團書記長李明賢表示，44.7億元分手費比市府原先估計略高，雖有會計師查帳，但仍須審核包括權利金及繳給中央稅金等帳務細目。他強調，只要解約條件不與原先預期相差過大，黨團原則不會反對，也希望新壽能一併說明當初所提獲利將捐贈公益的內容。

民進黨團總召陳慈慧則表示，只要新壽解約方案不讓市府承擔過高解約金，黨團樂見其成，也希望市府提供完整解約細節與金額試算，讓議會充分檢閱，以確保市民權益。

民眾黨團總召張志豪指出，相信市府及新壽在法令遵循方面不會出錯，基於議會監督立場，只要所有程序公開透明並合法、合約，解約金額也不會造成北市財政很大負擔的前提下，民眾黨不會反對。

