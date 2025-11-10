新壽分手費44.7億今送議會？蔣萬安曝進度：有望本週完成解約

台北市長蔣萬安表示，和新壽合意解約程序有望於本週完成。資料照，廖瑞祥攝



輝達（NVIDIA）海外總部將落腳北士科T17、18基地，目前台北市政府正和擁有地上權的新光人壽展開合意解約程序，新壽提出合意解約金44.7億元，有望於今日送至議會。今日（11/10）台北市長蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議時，被問及解約進度，蔣萬安表示，希望在本週經北市議會審議及新壽召開臨時董事會通過，並於本週順利完成解約。

台北市副市長李四川日前指出，和新壽解約的相關審定內容將於今日送至北市議會，希望週三議會大會順利通過，新壽預計週四、週五開臨時董事會，原則上本週五前可簽訂解約協議書。

今日上午蔣萬安出席鳳凰颱風整備會議時，被媒體問及新壽解約金今日是否會送到議會？蔣萬安回應，希望這週可以順利完成和新壽合意終止契約的程序，這部分還要經過議會，希望這週經過議會審議後，新壽也要召開臨時董事會，希望本週有機會能順利完成解約。

