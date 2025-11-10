新壽分手費44.7億今送議會？蔣萬安：本週有機會完成合意解約

記者陳思妤／台北報導

輝達落腳北士科T17、T18，新壽提出合意解約金約44.7億元，有機會今（10）日送到議會。對此，台北市長蔣萬安表示，希望這週可以順利完成與新壽合意終止契約的程序。

台北市副市長李四川8日說明，新壽提出的解約金會計師已經審查完畢，原則10日報到議會，希望週三大會時盡速通過，新壽預定週四、週五開臨時董事會，原則上，週五之前可以簽訂解約協議書。

蔣萬安今天上午出席鳳凰颱風整備會議，被媒體問到，新壽的解約金今天會送到議會？蔣萬安回應，希望這一週可以順利完成與新壽合意終止契約的程序，這部分還要經過議會，希望這週經過議會審議後，新壽也要召開臨時董事會，這週有機會可以順利完成解約。

此外，民進黨立委王世堅坦言不想選台北市長，認為蔣萬安95%鐵定會連任，自己是288受難家屬，輸給蔣家後代會很難堪。對此，蔣萬安回應媒體，今天就進行各項防颱整備會議，專注在市政上，完全不會去想選舉的事。

