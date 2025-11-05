新壽分手費44.7億 李四川:算合理

台北市副市長李四川（右）五日表示，已收到新光人壽提出北士科Ｔ17、Ｔ18基地的解約金額，共約新台幣四十四點七億元，還算合理。圖為李四川與台北市長蔣萬安（左）在市議會備詢。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

輝達台灣總部將落腳北士科Ｔ17、Ｔ18基地，台北市副市長李四川五日表示，已收到新光人壽提出解約金額約四十四點七億元，看起來還算合理，近十點四億元的差額，會在與輝達協議權利金時拿回來。

台北市長蔣萬安昨率局處首長赴議會專案報告「爭取輝達海外總部設立台北的用地規劃」等議題並備質詢。蔣萬安表示，市府預計本月完成解約並收回土地，期盼明年初與輝達簽訂地上權契約，會以轉嫁到權利金內方式由輝達支應，絕對不會讓市民埋單。

廣告 廣告

李四川表示，已收到新壽正式來文，解約金額共約新台幣四十四點七億元，扣除原本繳給市府的卅四點四億餘元，差額大概近十點四億元，與原先市府估算的八億多元相比，主要是因為新壽還有繳納約一億元稅金給中央，以及雙方對資金成本計算方式不同。

李四川說，看起來這些的確是成本，還算合理，接下來雙方都會找會計師審查，希望這週就能確定金額、七日簽解約協議書，再來就能在議會核定後支付這筆錢，然後辦理地上權塗銷，並進行都市計畫變更及輝達投資計畫書審查等作業。

李四川表示，解約時會動用台北市實施平均地權基金，扣掉新壽已繳納給市府的金額外，近十點四億元的差額會在與輝達協議權利金時拿回來。