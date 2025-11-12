新壽北士科解約案今審查！蔣萬安曝最快與輝達簽約時間點
台北市議會今日將審查新光人壽（新壽）提出的「分手費」方案，該方案涉及44.3億元的合意解約費用。市長蔣萬安表示，市府希望在本周內完成與新壽的合約終止協議，並計劃在明年農曆年前與輝達簽訂地上權的合約。蔣萬安強調，市府與輝達保持密切聯繫，並將加速行政流程，以便儘早將土地移轉給輝達。
輝達將於北士科T17、T18基地設立總部，北市府與持有地上權的新光人壽正進行解約程序，針對雙方合意解約的「分手費」44.3億元，北市議會於今天（12日）審議。台北市議會議長戴錫欽今也在臉書發文表示，自己觀察近期各黨派議員的意見，「幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程」，他也盼能在今日完成備查程序，以符合市民及各界的期待。
然而，多位議員檢視帳務細目後發現，新壽連除草、環境維護、Logo調整都要市府「還錢」。對此，蔣萬安今受訪表示，自己要謝謝議會已經將這個議案排入議會，今天大會就會進行相關的討論，相關的程序如果一切順利，議會通過後，市府預計在這一周希望可以完成與新壽就這塊土地終止合約協議簽訂。
對於後續與輝達專案設定地上權程序，蔣萬安指出，市府對於輝達持續保持非常密切的溝通跟聯絡，所以包括後續輝達的投資計畫書還有建築設計等，市府一定會加速相關的行政流程，市府設定地上權的簽約期程，希望能從原本明年中，最快拉到明年農曆年前就可以完成，屆時就可將土地移轉給輝達。
鄭麗文赴白色恐怖政治受難者秋祭 5.9萬人網路投票「90%挺直球對決」
捷運工安意外！吊掛鐵管鬆脫「BMW大7被砸」 至少罰6萬
豪華內部曝！馬雲妻子豪擲8億買倫敦別墅 曾為義駐英使館
