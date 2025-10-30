新壽北士科T17、T18「分手費」初估40億 北市府下一步動作曝光

新光人壽日前舉行記者會宣布，願意就北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，並強調只向市府索取已支付的成本。知情人士透露，北市府今日已收到新壽初步「分手費」報價約40億元，但市府要求各項金額須附單據證明，部分項目仍需新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周將繼續協商。

台北市長蔣萬安昨（29）日表示，輝達已明確表達台灣總部將設在北投士林科技園區T17、T18基地，如一切順利，2周內即可與新光人壽完成解約，目標是在明年6月前與輝達完成地上權契約簽署。

據《中央社》報導，北市府今日收到的新壽初步報價包含簽約以來支付給市府的權利金、地租及履約保證金等約30億元，加上簽約前支付的設計費、監造費等先期成本約8億元，合計約40億元。

知情人士指出，由於市府要求金額要提出單據證明，部分項目還需要新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周繼續協商。

蔣萬安今日在出席台北溫泉季啟動儀式前，被媒體詢問與新壽解約進度時表示，輝達已經確定要在北士科T17、T18基地，新壽也表達會與市府合意解約，市府將盡快完成相關程序。

