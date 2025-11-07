新壽北市府分手費出爐黃仁勳來台 台新新光金總座:有機會希望接觸

台新新光金控總經理林維俊。陳俐妏攝



輝達海外總部落腳T17、T18，隨著台新新光金旗下新壽與台北市政府雙方分手費底定44.7億元出爐，市場關注簽約進度。由於輝達執行長黃仁勳今天將低調訪台，台新新光金控總經理林維俊表示，有機會當然是會想接觸，需經過相關會計師查核，有一定行政流程要走，但與北市府的後續溝通都很順利。

台新新光金控董事長吳東亮昨天已指出，輝達落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，都非常樂見這個案子往圓滿方向發展，但他也澄清，這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，但新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。

台新新光金總經理林維俊今天出席金博會，展示台新銀行AI智能防詐ATM，林維俊接受媒體採訪時表示，有機會當然是會想接觸輝達執行長黃仁勳，目前與與北市府後續進度是，需經過相關會計師查核，有一定行政流程要走，但與北市府的後續溝通都很順利。

