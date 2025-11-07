新壽合意解約 台新新光金：溝通順利估下週完成程序

（中央社記者呂晏慈台北7日電）輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台新新光金控總經理林維俊今天表示，與北市府溝通很順利，預計下週完成會計師查核、董事會通過等程序。

新光人壽先前董事會一致通過，將與北市府合意解除地上權契約，放棄原有投資獲利的機會，以利輝達公司進駐北士科T17、T18基地。針對北市府與新壽解約程序，台北市副市長李四川昨天說，市府聘任會計師正審查新壽提出項目及憑證，考量新壽可能要經臨時董事會同意，原則下週才簽解約協議書。

台新新光金控今天參與台北國際金融博覽會，林維俊在攤位接受媒體聯訪時談及解約程序，他說，各界都希望輝達留在台北市，台新新光金也從來沒有想從納稅人身上拿到任何一毛錢，目前已順利與北市府完成各項事務的確認，但還有些程序要走，例如會計師確認、董事會通過等，應該下週完成。

媒體追問，外傳台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮先前曾勸新壽放手，是否真有此事，林維俊說明，他並不清楚。至於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳若訪台是否將當面會晤，他表示，有機會見面很好，但他不確定黃仁勳的行程。

另對玉山金宣布併購三商壽，林維俊表示，一切的辛苦都是併購後才開始的，恭喜並祝福玉山金一切順利；整個金融業都是競爭者也都是朋友，併購後玉山金總資產將排名第6大，以民銀金控來講則為第5大，「整合是一段辛苦的路，祝他們走得順利」。

林維俊分享，新新併目前進度很順利，投信子公司預計今年11月完成合併，明年1月為人壽子公司，明年4月完成證券子公司合併，接下來則是銀行子公司，一步一步走。

由於台新新光金及玉山金都併購了壽險子公司，林維俊提到，壽險有些事情還是需要主管機關幫忙，例如壽險業每年投入新台幣數千億元進行會計避險，形同「丟到海裡面」，主管機關已注意到這個問題，正想辦法協助業者解決這個不合理的狀況。

林維俊說，台新金併購新光金以前也做了很多研究，待時機成熟才啟動併購，如2021年先併購保德信人壽（已更名台新人壽），過程中更了解壽險公司，對後續併購新光金有很大的幫助。（編輯：林家嫻）1141107