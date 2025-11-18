新壽喊土地沒給輝達要還回去 許淑華轟脫褲子放屁：請不要再垂死掙扎

民進黨台北市議員許淑華。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 關於輝達海外總部設址爭議，擁有北士科T17、T18的新光人壽日前宣布願意和北市府合意解約，北市議會也於上周通過44.3億解約金。然而，新壽仍對合意解約仍有意見，要求土地一定要給輝達，不然就要還給新壽。對此，民進黨台北市議員許淑華今（18）日痛批新壽脫褲子放屁，並要新壽不要再垂死掙扎。

北市府與新壽至今尚未成為合意解約，北市副市長李四川今日證實，新壽提了意見在協議書中，表示如果土地沒有給輝達，或是輝達用了幾年後，土地必須還給新壽，不過李四川則直言，新壽所提條件市府沒辦法接受的。

針對新壽要求，許淑華痛批，輝達設址涉及到國家利益跟發展，土地給輝達也沒有太多問題，那麼新壽為何要在這時談及相關問題，甚至拿來當合約附帶條件，痛批根本就是多此一舉。她表示，都已經走到這一步，請新壽大人有大量，趕緊簽訂解約，輝達後續還有很多行政程序要處理，市府也急著把程序完成。

許淑華直言，未來輝達設址後，其他用地都可以招到更多廠商，這是茲事體大事情，今日還在提這塊土地未來不適給輝達的話要收回，「根本脫褲子放屁的問題！」她也希望新壽大人有大量，這禮拜趕緊簽好解約，跟市府談好合意解約的方式，「不要再垂死掙扎！」

她也向新壽喊話，盡量符合人民期待跟國家利益，感謝新壽願意妥協，最後一哩路請盡量配合，拜託大家努力促成，民眾非常期待這一週完成解約，新壽的要求不合理也不成立。

