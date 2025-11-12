新壽將除草費、換logo納入「分手費」合理？李四川：輝達願概括承受

台北市副市長李四川。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，新壽與北市府啟動合意解約，雙方拍板「分手費」為44.3億元，國民黨北市議員游淑慧昨揭露，新壽解約提案連除草、環境維護、文件翻譯費、律師費及台新新光併的Logo調整費用等都要北市府來付，引發外界討論。台北市副市長李四川今（12日）表示，若確實是新壽這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，這部分也已向輝達反映過，「他們大概都可以概括承受。」

北市府昨將T17、T18解約報告案送達議會，北市議會大會下午審議。李四川下午赴議會前，被問到「分手費」部分項目引發議員質疑是否合理，李四川回應，說實在，從新壽角度，當然是新壽這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，已向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。

李四川說，輝達要的是一個總價的成本，原則上，北市府報給輝達的成本，輝達是可以接受的。」

至於被問到議會大會通過後的流程，李四川指出，若通過，新壽明、後天就會舉行臨時董事會，董事會確定後，雙方會針對解約簽協議書。

