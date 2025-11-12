新壽將除草費、Logo調整費列成本 李四川：輝達能概括承受

北市議會大會今審北市府與新壽解約T17、T18案。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽與台北市政府解約T17、T18分手費最終報價44.3億元，但名目包含除草費、Logo調整費等，引發討論。台北市副市長李四川今(12日)表示，這部分市府還是會認，原則上輝達對於此金額也能接受，會概括承受。

北市議會大會今審北市府與新壽解約T17、T18案。李四川今於議會受訪表示，從新壽的角度這些當然都是三、四年來的成本，之前他也說過，會就新壽所提的成本項目去審查，如果是在T17、T18這三年內花的成本，市府還是要認，這部份也跟輝達反映過，金額輝達可以概括承受。

廣告 廣告

李四川補充，輝達要的是總價的成本，目前的數字可以接受；如果今天大會審議通過，新壽明後天就會開臨時董事會，確定過後雙方就能來簽協議書。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美股收盤》道瓊飆漲559點創新高！科技股疲軟 台積電ADR跌逾1％

北市議會明審查T17、T18解約案 議長戴錫欽喊話盼明天就完成備查程序

世界最強護照冠軍出爐！台灣排名曝 大馬竄升第3網民歡呼大贏美國

台北市議會今討論新壽北士科解約金案 蔣萬安：盼順利通過

