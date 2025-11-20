新壽怕背信不敢簽？李四川曝已收到投資意向書：T17、T18絕對給輝達

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）一行人18日下午拜會台北市長蔣萬安，並遞交營運總部投資意向書。台北市副市長李四川今（20）日表示，市府已發公文給新壽，至於傳出新壽對合意解約部分內容有意見，要求註明若土地沒給輝達就要還給新壽，李四川則說，有告知新壽這樣不可行，強調「這塊地一定會給輝達」。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

由於明日就是蔣萬安希望和新壽解除T17、18的時間，儘管44.3億元解約金已經通過，但至今雙方遲遲未走完合意解約，有消息傳出就是土地爭議卡關。對此，李四川今日下午出席北市都委會受訪時做出說明和回應。

李四川指出，新壽提出希望在解約協議書註記，倘若T17、T18沒給輝達，就要回給新壽。但這部分市府已明確告知不可行，為了讓新壽在董事會上有比較明確的說明，市府會將公文寫清楚，並已發函新壽，不會影響後面的都市計畫變更等程序。

新壽董事長魏寶生。（資料照／中天新聞）

另外，新壽董事長魏寶生指出，會想要確定T17、T18一定給輝達，是怕董事會有背信疑慮，需要明確依據。對此，李四川回應，因此市府給新壽的公文會把內容寫清楚確定，讓魏寶生在董事會上能做比較好的說明。

媒體問到，倘若新壽一直堅持土地無法讓步，市府有無準備好因應最壞打算的方案？李四川則回應，現在已經走到這個地步，新壽應該會了解現在國內要輝達來的期望，這個事情應該會很快就解決。

北士科T17、T18。（圖／報系資料照）

至於權利金部分，輝達原本預估是120億，相較4年前新光的權利金44億多了1.7倍。李四川表示，隔壁的T16權利金是80幾億，T17、T18現在合併，剁了一條0.6公頃的道路，加上新壽付出的負擔大概近10億元，加起來大概120億元，「這個計算應該很簡單吧！」

