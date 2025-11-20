新壽怕背信 李四川：已收到投資意向書 T17、18一定會給輝達

台北市副市長李四川指出，全國人民都知道T17、18解約就是要給輝達，走到這個地步，新壽應該了解國內要輝達來的期望，事情應該會很快就解決。（張珈瑄攝）

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約，台北市議會日前審查通過「分手費」提案，但新壽怕有背信疑慮，所以希望解約協議書要註明土地如果沒有給輝達，須要把土地還給新壽。台北市副市長李四川20日指出，有告知新壽這不可行，全國人民都知道T17、18解約就是要給輝達，輝達也已遞送投資意向書，市府給新壽的解約公文上會把內容寫明，讓新壽董事長魏寶生在董事會上做說明。

李四川今天下午出席北市都委會受訪指出，新壽提出希望在解約協議書裡面註明，如果T17、18沒有給輝達，新壽要要回去，市府有告知新壽這不可行，市府在協商的部分會再把公文寫清楚，因為輝達公司全球不動產副總裁Scott Ekman ，也特別來拜訪市長蔣萬安，並遞送投資意向書，所以T17、18 一定會給輝達，全國人民及台北市民都知道，T17、18解約本來就是要給輝達，新壽提了這個條件，市府也希望能夠圓滿，讓新壽能夠在董事會做比較好的說明，所以市府會繼續來協調。

而市府原定21日要與新壽解約，但新壽到現在都沒有開臨時董事會，市府是否已將投資意向書給新壽？李四川說，市府已經把意向書都給新壽，原則上不影響後面都市計畫變更所包括的所有程序，市府會盡快來協調、確定。

另魏寶生指出會想要確定T17、18一定會給輝達，是因為怕董事會有背信的疑慮，需要確信依據。對此李四川則說，所以市府會給新壽公文上的確定、把內容寫明，讓魏寶生在董事會上能做比較好的說明。

不過若是新壽一直堅持土地無法讓步的話，那市府有無準備好因應最壞打算的方案？李四川表示，走到這個地步，新壽應該會了解現在國內要輝達來的期望，是這個事情應該會很快就解決。

而有關輝達權利金預估120億元，比4年前新光權利金44億元要多了1.7倍，外界疑惑為何輝達要花比當年多76億元才能取得T17、T18。李四川說明，如果以T16的權利金80多億元做比較，T17、T18現在合併，又多出來一條0.6公頃的道路，再加上為新壽負擔將近10億元的費用，加起來大概120億，這個計算應該很簡單。

