新壽慶合併！吳東亮：壯大壽險版圖 魏寶生率經營團隊談展望

台新新光金控(2887)子公司新光人壽與台新人壽2026年第一天正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」，資產規模突破4兆元，並推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義為總經理。

新光人壽今(2)日以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，除了董事會成員與經營團隊到場，各界賀客也把會場擠得滿滿，包括立法院前院長王金平、壽險公會理事長陳慧遊、投信公會理事長尤昭文、王道銀榮譽董事長駱錦明與董事長駱怡君等人，都到場祝賀見證；台新新光金高層也都出席（如下圖，記者李錦奇攝影），場面熱鬧。

台新新光金控董事長吳東亮(如上圖，記者李錦奇攝影)親自出席合併茶會，致詞時強調，新壽合併後總資產規模接近4兆元，是台灣第四大壽險公司，有信心讓新壽已經帶給民眾超過1甲子的保險，能夠更加強韌。

「新光人壽與台新人壽有著各自發光的優勢，也有一脈相承的精神。這次合併不只是兩家企業的結合，更是對客戶承諾和價值的延續。新光人壽會持續秉持認真、創新、永續的精神，成為保戶人身保險和資產管理的智慧好夥伴。」吳東亮說。

新光人壽董事長魏寶生（如上圖，記者李錦奇攝影）表示：「此次合併不只是兩家企業的結合，更是台灣保險業一次具有指標意義的整合與提升。合併後淨值提升，不但可抵禦未來的市場波動，資產以公允價值重新認列，也增加資產重分類策略彈性。合併後CSM（合約服務邊際）累積金額更將突破2500億元，可望為公司貢獻穩定獲利。」

新壽經營團隊重組，納入新壽與台新人壽原先重要高階主管，新整併的各單位最高負責人也在記者會亮相（如下圖，記者李錦奇攝影），並談起營運展望。

新壽通路長劉信成（上圖右二）說，今年CSM約有620億元，明年目標成長至7百億元。

另外，新壽財務長林宜靜（上圖左二）則說，新壽將委託台新投信代操，初估明年至少是千億元以上。

值得一提的是，新壽承包的南港轉運站BOT，因併入台新新光金控，簽約主體已經變更，為求審慎與符合契約精神，新壽已向北市府申請變更簽約主體變更獲得同意，也拿到了經濟部的同意，可作為新壽其他合約若涉及變更的參考範例。

新壽強調，合併後將整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效，以多元通路、智慧經營、客戶深耕及永續經營的核心發展主軸，持續守護保戶的健康與資產，引領臺灣保險邁向更健康富足的永續生態圈。

新壽過去以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎，雙方整合後，可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤(CSM)及穩定新契約保費(FYP)為核心，以因應IFRS 17與ICS制度接軌。

在通路方面，新壽指出，除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可成為帶動新契約保費成長的重要引擎；業務員通路分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大，保經代通路則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。

歡慶合併，新壽祭出「新新獻禮，感恩有您」回饋活動，第一重「感恩相伴，紅包天天抽」即日起至3月17日止，只要至活動網站登入LINE帳號參加抽紅包遊戲，就有機會隨機獲得星巴克星享飲料券、超商電子卡等紅包禮(每個LINE帳號每日限參加1次)。

第二重「感恩支持，成交抽百萬大禮」，只要於3月17日前投保壽險新契約並經承保完畢，每件契約可獲得一組摸彩序號，有機會抽中Apple iPhone 17等大獎，並於活動首月特別加碼推出抽江蕙演唱會門票活動。

