新壽成浴火鳳凰 董座：CSM突破2500億

▲新光人壽與台新人壽合併，並更名新光人壽，今（2）日舉辦合併茶會，董事長魏寶生（中）與副董事長洪士琪（左）及總經理黃敏義（右）會後受訪說明未來營運業務發展。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 台新新光金控旗下子公司新光人壽正式併入台新人壽，合併後更名「新光人壽」，推舉魏寶生為新任董事長、洪士琪為副董事長，並在今（2）日舉行合併茶會。魏寶生指出，新壽去年CSM（合約服務邊際）達到新高的620億元，累積達2500億元以上，而CSM納入2026年的獲利貢獻將超過200億元，未來每年預估會有雙位數成長。

▲新光人壽以「新新共好，開創新局」為主題舉辦合併茶會，由台新新光金控董事長吳東亮（左4）、台新新光金控總經理林維俊（右3）、新光人壽董事長魏寶生（左3）、新光人壽副董事長洪士琪（左2）、新光人壽總經理黃敏義（左1）、新光人壽董事吳昕豪（右2）、新光人壽資深執行副總戴朝暉（右1）及壽險公會理事長陳慧遊（右4）共同進行啟動儀式，象徵新光人壽邁入新篇章。（圖／新光人壽提供）

魏寶生表示，這不只是兩家企業的結合,更是台灣保險產業一次具有指標意義的整合與提升，感謝台新新光金控董事長吳東亮帶領並促成這次的合併，台新與新光的合併，這一路走來歷經許多困難與挑戰，但在東亮董事長一路的力挺，給予信心，克服每一個關卡,終於完成合併，創下台灣史上首宗金控業的合意併購案。

他說，新光人壽與台新人壽合併後，淨值比將提升近1%，合併後淨值更來到2000億以上，更可用於抵禦未來的市場波動。此外，合併會計下資產將以公允價值重新認列，增加資產重分類策略彈性，整體可決策區間由20%至40%提升至50%以上，更可有效透過資產變化消弭負債波動，提升淨值的穩定性。

不僅如此，新光人壽因應TIS的接軌,與台新人壽合併後，在台新人壽的助力下，接軌時的合併後TIS資本適足率可望達到130%以上,同時亦累積了雄厚的外匯價格變動準備金，增強吸收外匯風險的能力。

台新人壽與新光人壽合併後總資產規模突破4兆元，未來將整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效，以多元通路、智慧經營、客戶深耕及永續經營的核心發展主軸，持續守護保戶的健康與資產，引領台灣保險邁向更健康富足的永續生態圈。

過去新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎，雙方整合後可全面滿足客戶在風險保障、資產增值、退休理財等全方位需求，並以厚實合約服務邊際利潤（CSM）及穩定新契約保費（FYP）為核心，以因應IFRS 17與ICS制度接軌，實現長期財務穩健的目標。

在通路方面，新光人壽除發揮原本的自有龐大業務戰力，銀保通路將整合金控內銀行財管戰力，並提高與外部銀行合作量能，可望成為帶動新契約保費成長的重要引擎。業務員通路分別透過行銷制、專銷制度、優質壽險顧問通路部隊與人才培育計畫持續壯大，保經代通路則預期因商品互補、行銷支援強化下迅速成長，透過雙方優勢整合及金控跨子公司協作，將使新光人壽持續穩定拓展客群，進一步提升保費成長動能。

魏寶生也感謝副董事長洪士琪2年半前找他加入改革行列，雖然當初沒有提到1年後要執行新新併，更沒說到北士科T17、T18開發案，還好在當時董事長陳淮舟與副董事長吳東明的指導之下，洪副董一路陪同處理北士科，又有常在資深合夥律師陳彥希（全國律師公會理事長）及理律所長李嘉慶兩位大律師的指導，秉持公司治理原則與新壽不動產團隊忍辱負重、正面樂觀面對，終於迎來輝達Nvidia,完成任務。

▲新光人壽與台新人壽合併，並更名新光人壽，今（2）日舉行合併茶會，會後董事長魏寶生率領副董事長洪士琪及總經理黃敏義等主管說明未來業務發展重點。（圖／記者葉政勳攝）

新光人壽也積極推行業務轉型，除設立60年來首位、業界唯一的「通路長」職務外,更 推出「行銷制」，透過新的制度設計，讓公司的銷售業績和組織成長都有亮麗的表現,難能可貴的是，改革後公司開始出現費差益，而且一直維持費差益、業績成長與更多績優業務同仁加入新制的三贏局面。

整體來說，自業務轉型後團隊擴增人數達2000人以上，整體業務團隊達到近8500人，並帶動健康型商品保費收入成長257%，同時運用AI管控風險。去年CSM達成來到新高的620億以上，成長幅度超越60%，預估新光人壽與台新人壽合併後，CSM累積金額達到2500億元以上，可穩定貢獻獲利，CSM納入2026年的獲利貢獻就超過200億元，未來每年預估還會有雙位數的成長。

魏寶生也感謝總經理黃敏義與經營團隊,黃總經理大學畢業後，一路從基層做到總經理共43年,兩人認識20年，這幾年的近身觀察,他如同一罐40年的老酒，越陳越香，更引述黃敏義說過的話「如今的新壽已經浴火重生，是浴火鳳凰了」。

