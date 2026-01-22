新壽投資不動產缺失 金管會開砸360萬

金管會對中信金合併新光金案舉行臨時記者會說明。陳品佑攝



金管會辦理新光人壽一般業務檢查時，發現違反保險法和個人資料保護法等相關規定，22日宣布裁罰新壽395萬元，並限期一個月內改正。

金管會表示，一般業務檢查中發現，新光人壽在不動產取得、開發及後續變更的決策流程上，多項作業未依內控制度辦理。

新光人壽辦理不動產投資時，未審慎評估區域供需，導致廢棄原設計、重辦建照，延誤工期並增加相關成本。在個資保護方面，新光人壽與某公司簽訂服務合約，留存資料範圍逾越客戶同意內容，另其業務員入口網站帳號權限控管機制不足，均違反個資法相關規定。

外界關注新壽是否因北市北士科投資案遭重罰，金管會表示，金檢是2023年底金檢，處分是多筆不動產管理出現缺失，並非新壽去投資某個投資案而處分，金檢的範圍包含新壽的所有不動產投資，亦即北士科土地在金檢範圍內。

