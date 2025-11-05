新壽推永續飲食 參與魚苗放流

台新金控（2887）旗下新光人壽長期致力於推動永續環境與飲食教育，自2022年起啟動《新光一畝田 幸福餐桌》ESG公益計畫，關注食安及永續農業發展。今年，新光人壽將公益行動延伸至食漁教育與生態保育，於10月下旬安排企業志工前往石門水庫，參與由桃園市政府及桃園區漁會共同舉辦的「小小魚兒要回家」魚苗放流活動，透過實際體驗體會漁業永續的重要性，並傳遞水庫資源保育與生態平衡的理念。

石門水庫為北台灣重要水源，供應新北與桃園地區灌溉、民生及發電用水，此次放流的大頭鰱與草魚等魚苗，能清除水庫內的浮游生物、水草及螺貝類，不僅有助於維持水質穩定，也能減緩優養化現象，促進生態平衡與漁業永續發展。

新光人壽深信「飲食是健康社會的根基」，長期倡導永續飲食理念，重視食材來源，並提醒大眾飲食選擇對健康與環境的影響。除推動食漁教育外，公司也積極實踐食農教育，舉辦「新光小農」市集，免費提供攤位予小農，鼓勵友善耕作並協助穩定收入。同時秉持「食在地、享當季」理念，號召小農與志工發起「盛食共享」行動，將盛產或外觀不佳但安全無虞的蔬果，捐贈至食物銀行、關愛之家及三峽、大溪地區的小草書屋，延續食材價值、減少浪費。

新光人壽秉持ESG精神，持續朝聯合國永續發展目標（SDGs）邁進，期望透過「新光一畝田 幸福餐桌」從食農到食漁、再至海洋教育，推動健康、安全、友善土地的飲食文化，實踐人與自然共好的永續未來。（梁仕昌）