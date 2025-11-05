新壽提分手費44.7億 北市盼明日解約

輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，持有地上權的新光人壽願意與台北市府合意解約，副市長李四川（右）5日表示，新壽提出分手費為44.7億元。（劉宗龍攝）

輝達海外總部確定落腳北士科T17、18，持有地上權的新光人壽也願意與北市府合意解約，雙方對「分手費」斡旋多日，副市長李四川5日表示，新壽提出分手費為44.7億元，雙方會計師會核對細節並簽證，盼7日能與新壽簽協議解約。

新壽董事長魏寶生10月22日宣布，在北市府同意返還成本情況下，合意終止地上權契約，以利輝達進駐北士科；台北市長蔣萬安也於10月29日表示，輝達海外總部確定落腳T17、18，也會盡速與新壽解約。

台新新光金董事長吳東亮昨日參加活動受訪時指出，新壽都持續與北市府溝通，「我想應該很順利」，詳細情形要去問新壽。

李四川表示，前天下班前與新壽初步確認項目，新壽昨交付正式公文與確定金額，初步提出分手費為44.7億元，與原本市府預估的40億元差距不大，比預期多一點。其中額外增加部分，有約1.25億元為新壽額外提出的資金成本，他解釋，北市府原預估資金成本率為2.5％，因此價金為2.5億元，但新壽提出3.75％、共3.75億元，這部分還有待雙方會計師討論，另有1億多元為繳交給中央的地價稅，與其他細項加總為44.7億元。

李四川指出，新壽提出44.7億元為分手費「天花板」，接下來雙方委請會計師審查並簽證，期盼能在本周五簽訂解約協議，金額確定後就會提案到台北市議會審議，議會通過後市府就可以平均地權基金支付。

他說，待解約程序完備後，市府便可同時塗銷T17、18地上權，塗銷後才能依照輝達設計需求啟動都市計畫變更流程，並同步審查輝達投資計畫書。

蔣萬安表示，除了新壽已經支付的權利金與租金會歸還外，其他新壽提出的成本不會讓台北市民出任何一毛錢。

議員陳賢蔚說，新壽拿回繳交金額外其他成本由輝達承擔，萬一新壽取得地上權過程有違法，解約成本也將轉嫁輝達，恐怕會有爭議。

北市地政局長王瑞雲說，與新壽終止契約後，設定地上權給輝達是新契約，輝達不會被影響，扣除新壽已繳給市府的部分，其他成本會在討論權利金時由輝達支付。

此外，台積電年度運動會8日登場，神祕貴賓可能是輝達執行長黃仁勳。蔣萬安昨被問及若黃仁勳來台會不會爭取碰面說明北士科進度，蔣則說，如有機會希望可當面說明。