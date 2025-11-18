新壽提條件：T17、18沒有給輝達地上權就還給新壽 許淑華：不合理也不成立

今(18)台北市議會民政委員會考察輝達台北總部預定地。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕今(18)台北市議會民政委員會考察輝達台北總部預定地。台北市副市長李四川今受訪表示，新壽要確認土地給輝達，才要合意解約。台北市議員許淑華無法接受，「這個要求不合理也不成立。」地政局長王瑞雲說，輝達全球不動產副總裁將於本週與台北市長蔣萬安會面，也將帶投資意向書，強調輝達將取得T17、18土地地上權。

許淑華對新壽喊話，「我們也不能接受。請新壽『大人有大量』，趕快解約，不要再做垂死掙扎。」並說接下來有許多程序要完成，如交維計畫、水土工程以及洲美國小預定地旁的變電所等，茲事體大，請符合人民期待。

王瑞雲提到，輝達全球不動產副總裁之投資意向書內容主要包含輝達將取得T17、18地上權，另也會提到，期望北市府盡速協助完成都市計畫變更。

王瑞雲說，新壽建造的公務所要清光，現圍籬還有新壽廣告，需清得乾乾淨淨。其他如廢土坑等，市府已經支付相關費用，可以移轉就會給輝達。(記者蔡愷恆攝)

此外，王瑞雲解釋，市府已經啟動都市計畫變更，跟新壽有沒有完成解約沒有關係，「前置作業都開始了。」而T17、18中間的道路，輝達尊重市府協助規畫，沒有把道路費處置後所有的土地都納進去，細節內容仍在討論。

道路部分有跟輝達談，這個部分是尊重市府協助規劃，沒有說道路費處置後所有的土地都納進去，但都市計畫變更細節還是要討論一下。

