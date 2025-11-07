新壽敲定解約金44.7億 與北市府協議結果估下週出爐

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，隨著新光人壽與台北市政府雙方「分手費」底定44.7億，市場關注簽約進度。新壽母公司台新新光金強調「一切順利」，最快下週有結果，並重申會讓輝達留在台北。

台新新光金控總經理林維俊說：「還有一些程序要走，比如說會計師要來確認、董事會要通過，應該下個禮拜完成，我們就一步一步地走，目前都很順利，從來沒有想要從台北市民、中華民國的國民納稅人這邊拿到任何一毛錢。」

記者追問，黃仁勳最快今天就有可能來台灣，是否藉機見面談？林維俊回應，「沒有啦，有機會見面是很好，但是我不確定他的行程。」

廣告 廣告

等解約塗銷地上權後，北市府將以專案設定地上權給輝達，不過市長蔣萬安喊話，要輝達能在台北設立子公司，並有一定的資本額，不能以現在的新加坡或維京群島分公司來和市府對接簽約。

蔣萬安表示，「站在台北市的立場，當然希望輝達可以選擇設立在台北的分公司，不管對於整體產業、稅收能夠帶動全面提升，這個當然希望它能夠審慎評估，我想輝達目前也正在研議當中。」

輝達執行長黃仁勳8日將前往新竹參加晶圓代工大廠台積電運動會，並和創辦人張忠謀合體同框。對於外傳輝達之所以能落腳，是在張忠謀與宏碁的施振榮兩位老董勸說新壽之下才會促成？對此台新新光金僅表示不知情，沒有正面回應。

更多公視新聞網報導

蔣萬安：輝達確定落腳T17、T18 力拚明年中簽約

新壽允合意解約T17、T18 李四川：北市府願承擔3年成本

新壽允T17、18合意解約 蔣萬安：願盡快談細節

