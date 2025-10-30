新壽最快2週解約？綠質疑「分手費」還沒談好：談判權又交出

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，讓前立委蔡正元直呼，台北市長蔣萬安連任「穩了」！據了解北市府最快兩周，最慢一個月會與新壽完成解約，只是民進黨議員質疑，分手費還沒談就先公布消息，等於是讓新壽可以自行喊價，對此蔣萬安今（30）天重申，輝達海外總部就是確定會在北士科T17、T18，新壽要回成本後就會啟動合意解約。

蔣萬安重申「輝達就在T17、T18」 傳新壽最快2週完成解約

輝達海外總部順利留在台北，蔣萬安隔天出席活動，笑容藏不住，為了拆彈，市府實在耗費苦心，一開始副市長李四川就畫下底線，堅決不讓新壽直接轉移地上權。

而9/30輝達與新壽MOU到期後，北市府同步提出備案，蔣萬安更明示「可強制解約」，再加上議會強烈反對新壽破百億解約金，多方壓力下，新壽最終才讓步，表態願意解約，僅收回成本，傳出最快兩周、最慢一個月內就能完成解約。

輝達總部拍板落腳新壽T17、T18。圖／台視新聞

蔣萬安證實，輝達就是確定會在北士科T17、T18，新壽要回成本之後，就會盡快的來完成合意解約的程序。

而前立委蔡正元則直呼，「搞定輝達，蔣萬安就高枕無憂、黃袍加身，連任穩了」！未來只有一個人能打敗蔣萬安，那就是黃仁勳。

藍議員力挺蔣萬安拚「三贏」 輝達總部有望明年開工

但綠營議員不這麼想，民進黨北市議員許淑華指出，輝達留下來是全台北市民逼迫新壽的情況之下，不知道為什麼蔣萬安急在這個時候趕緊宣布，而不是先把分手費談好以後才宣布，因為這樣子的談判權又回到新壽的手上。

國民黨北市議員詹為元則說，北市與輝達以及新壽之間應該已經有協議好相關的細節，新壽也很明確的講，只要回復他們基本的成本，就不會獅子大開口。

若一切順利，黃仁勳可望在明年5月Computex上宣布開工。輝達留在台北，不只攸關台灣科技產業鏈戰略布局，能否與新壽和平分手，更牽動蔣萬安的政治能量。

台北／黃品寧、楊岳達、黃偉財 責任編輯／張碧珊

