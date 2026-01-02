新壽浴火重生 首屆董座魏寶生曝合併後利多

財經中心／廖珪如報導

魏寶生上台致詞時先向各界表達感謝之情，強調今新光人壽正是合併（2）日是壽險業的指標日子。台新與新光合併一路來歷經許多困難，終於完成，感謝金控董事長吳東亮，讓兩家銀行成為第四大金控公司，合併後淨值來到兩千億以上。資本適足率、外匯承受力都大幅提升。此外，去年以來重要事件，秉持公司治理原則與新壽不動產團隊，正面樂觀的應對，迎來NVIDIA。

合併效益：淨值提升與會計處理優化

他強調，合併後的新壽絕對是浴火重生。回顧兩家公司歷經多年風波，正是去年合併，壽險業部分，台新人壽與新光人壽於今年1月1日正式完成合併，今(2)日舉行合併後的記者會，此次整併以台新人壽為存續公司，但正式更名為「新光人壽」，合併後總資產將達3兆9619億元，市場排名第4大；至於更名後的新光人壽由魏寶生擔任新任董事長，洪士琪擔任副董事長，黃敏義接任總經理，原台新人壽董事長林維俊、副董事長吳昕豪仍擔任新壽董事。台新金控( 2887 )董事長吳東亮表示，合併後的新光人壽總資產將近4兆，準確來說約3兆9619億元，市場排名第4大。

接軌國際新制：IFRS 17與ICS資本比率

而魏寶生表示，原新光人壽與台新人壽合併以後，淨值將提升近1%，合併後淨值來到2000億元以上，更有助於因應未來的市場波動。此外，合併會計下，市場將以公允價值重新認定，增加資產重分類設備工具，可有效厚實資產變化，消彌負債波動，提升淨值的穩定性。還有新光人壽因應2026年國際新制IFRS 17與ICS的接軌，接軌合併後ICS自有資本比率有望達到130%以上。同時也累積豐厚的外匯準備金，增加、增強吸收外匯風險能力。

業務與組織改革：培訓與AI導入

魏寶生指出，新壽業務改革方面，積極推動訓練改革，除設立新壽育才校舍，為業界唯一通路培訓外，更推出行銷制度，透過新的制度設計，讓公司的銷售業績和組織成長都有亮眼數據呈現。改革後出現正向循環。業務長團隊擴增至多達到2000人以上，整體業務團隊達到18000人，也帶動健康及傷害險保費收入27%的成長，同時運用AI導入客戶系統。

CSM成重要獲利指標 預估累積達2100億

魏寶生強調，CSM是接軌後最重要獲利指標。新光人壽是全國第一家自行公布CSM指數壽險公司，接受市場檢驗。去年CSM來到新高點625億以上，成長幅度超過60%。預估今日新光人壽與台新人壽合併後，CSM累積金額將會達到2100億元以上，可穩定貢獻未來的獲利。而其中CSM納入2026年的獲利貢獻就超過200億，未來每年預估有10%以上獲利。

通路表現：銀行保險與保經代通路領先

魏寶生指出，在銀行保險方面，合併後今年預估銷售500億元以上，將成為壽險銀行保險市場第一名。至於保經代通路，台新人壽已經是本土壽險公司的第一名。

