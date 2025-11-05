新壽發函「分手費」曝光！ 李四川：多的錢輝達概括承受

新壽分手費拍板？李四川：45億以內「比預期多一點」。（圖：李四川臉書）

輝達（NVIDIA）在北士科設海外總部案進入最後關鍵，台北市長蔣萬安今（5日）證實，昨跟新壽開會，確定最後終止契約的解約金，市府將在收到新壽正式來函後啟動程序，包括送議會、都市變更等；副市長李四川透露，「分手費」應該在45億元以下，其中包含30幾億新壽先前繳來的錢「多出來的錢，輝達願意全部概括承受」。

李四川上午赴議會備詢，被問到新壽合意解約進度時表示，市府昨天下班前，已經與幕僚針對與新壽初步協商的各個項目，確定解約「成本」金額，原則上，新壽今天會將載明合意解約的公文送給北市府，後續會依照確定的金額，經過會計師公會取得會計師簽證，再報議會編列預算。媒體問：送議會備查本周五前來得及嗎？李四川坦言，大概很難，因為今早公文來，還要經過會計師審查確定金額才能送議會，今天程序委員會已經開過，可能要等到下周三了。

媒體再問，解約金額是否跟原本估算有10%誤差？李四川說，據他了解，新壽提出的金額，比北市府原估算8億多一點，因新壽資金成本的比例，還有新壽繳的稅金，當初北市府沒提稅金，算起來，成本與北市府當初算的8億元差不多，詳細金額要等新壽今天提出正式公文，才能確定下來；但李說，看起來應該在45億元以下，這裡面包括他們之前繳交的30多億元，如果報議會核定，多出來的錢，輝達願意全都概括承受。