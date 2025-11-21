新壽盼解約文件註「未給輝達就拿回」 李四川：市府不會同意、會出公文協助

北市副市長李四川20日指出，新壽應瞭解國內希望輝達來的期望，相信事情應該會很快就解決。（圖片來源／李四川臉書）

輝達（NVIDIA）規畫在台興建台灣總部，預定落腳台北北投士林科技園區T17、T18基地；台北市府與擁有地上權的新光人壽合意解約，市議會日前也通過約44.3億元「分手費」，成案後再專案設定地上權給輝達。

不過，新光人壽近日提出希望在解約協議書加註「若土地未給輝達就要回給新壽」的條件，引發外界關注是否會影響輝達進駐時程。

台北市副市長李四川昨（20）日受訪強調，這塊地「解約就是要給輝達」，市府已明確告知新壽，相關附加條件無法接受，將以正式公文說明，協助新壽在董事會做交代。

新壽盼「未給輝達就拿回」，北市府：出公文掛保證

李四川說明，新壽在協商過程中提出，希望在協議書裡載明，如果T17、T18土地最後沒有給輝達，土地就要回到新壽名下；對此市府已明白回絕，認為契約無法這樣設計。

他強調，輝達全球不動產副總裁（Scott Ekman）已親自拜會台北市長蔣萬安，並送交投資意向書，北市府也會在往返公文中寫清楚，原則上解約後土地就是要給輝達，態度相當明確。

媒體追問，新壽是否擔心董事會有「背信」疑慮，需要市府給書面保證。李四川坦言，地方政府也理解公司必須面對董事會與股東的壓力，因此市府會出具類似公文等文件，讓新壽在董事會報告時可以清楚交代。

他並透露，市府相關公文及輝達的意向書，已經送達新壽，後續都市計畫變更等程序也不會因此中斷。

至於外界關心「最壞打算」，若新壽始終堅持條件不退讓怎麼辦？李四川未正面談替代方案，只表示，新壽應該很清楚全國社會與台北市民期待輝達來台設點的重大意義，相信事情「很快就會結束」。

權利金為何拉高到120億？李四川：算式很單純

針對外界質疑，當年新光人壽取得T17、T18地上權的權利金約44億元，如今為了讓輝達進駐，市府估算的權利金約120億元，相當於多出約76億元、約為4年前的1.7倍，是否「給輝達太貴」。對此，李四川簡易提出大致算式。

他表示，若以同在北士科的T16基地為比較基準，當年的權利金就已經是80多億元，如今規畫是將T17、T18合併處理，再加上中間約0.6公頃的道路用地，一併納入開發範圍；此外，還要加計支付給新壽近10億元負擔，整體合計起來，落在約120億元上下，「這個計算其實很簡單」。

談財劃法修法：錢要算清楚、權責也要一次講明

除輝達案外，李四川上午也代表北市府出席行政院會，聽取政院版《財政收支劃分法》修正草案報告。行政院公布版本，統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計約1兆2002億元，稱六都平均成長15％、其餘16縣市平均成長25％，盼藉此兼顧地方財源與區域均衡。

李四川受訪時說，財政部僅在會議當天早上才把簡報與條文送達，各縣市還來不及細算，最關鍵的是，要先算清楚在116年度之後，各縣市實際能拿到多少統籌分配稅款、一般性補助以及計畫型補助，地方才有基礎向市民與議會說明。

他回顧，早在103年擔任行政院秘書長時就曾參與財劃法修法討論，「餅就這麼大」，誰被拿走一塊都不滿意，連拿到較多的縣市也會嫌不夠，導致修法遲遲無法定案。

他並藉機呼籲，這次財劃法若要大修，除了「錢」之外，也應同步處理「權」的分工。例如捷運興建補助比例一砍就少了七成五，地方要自籌龐大經費，卻仍需層層送中央審查、等待多年，期間物價飆漲，興建成本節節高升，效率不彰。

他主張，既然中央願意給地方更多財源，就應一併檢討地方制度，把哪些是地方可以自主決定的權限、哪些仍由中央掌握講清楚，「讓地方歸地方、中央歸中央」，責任才劃得清楚，也能減少公共建設在行政流程中的時間成本。

