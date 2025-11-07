新壽與北市府協調順利！黃仁勳今來台 林維俊︰有機會見面當然很好

財經中心／王文承報導

台新新光金總經理林維俊今日受訪時表示，與北市府的溝通非常順利，最快下週就會有明確結果，目前整體仍在協調階段。（圖／記者師瑞德攝影）

輝達（Nvidia）落腳北士科案即將塵埃落定，新光人壽同意拿回相關成本，並與台北市政府解約，預計下週簽署解約協議書。台新新光金總經理林維俊今（7）日受訪時表示，與北市府的溝通非常順利，最快下週就會有明確結果，目前整體仍在協調階段。他也被問到輝達執行長黃仁勳下午來台是否會見面時表示：「有機會見面當然很好，但我不確定他的行程。」

黃仁勳今來台 林維俊︰有機會見面當然很好



台新新光金控旗下新壽正與北市府洽談北士科T17、T18合意解約。林維俊在出席「台北國際金融博覽會」受訪時指出，後續事宜需經過會計師查核，有一定的行政流程要走，但與北市府的溝通都很順利，最快下週就會有明確結果，整體仍在協調階段。他也再次強調，新壽從未打算從台北市民、中華民國國民及納稅人身上拿任何一毛錢，我們就一步一步走，目前都很順利。

事實上，台新新光金控董事長吳東亮昨日在工商協進會舉辦的「福岡市企業招商研討會」受訪時表示，今年五月簽下的MOU，即是輝達與新壽談定的商業條件，包括市府應返還的新壽成本，以及「一筆合理補償金」。他坦言：「新壽只是希望國際級企業能留在台北，所以願意出讓租約，做出相當大的犧牲。」

吳東亮也呼籲社會大眾看見新壽的努力：「把輝達留在台北，不只是台北市之福，也是台灣之福。新光人壽為此付出了很多，值得肯定。」

同時，他提出建議：「可不可以把原本MOU中屬於新壽應得的一部分，請輝達捐給台北市做公益？」他強調，既然全台民意支持輝達落地，不如將善意轉化為實質回饋，用在市民身上最有意義。

此外，吳東亮也點名：「台北市公務員真的很辛苦，很多事情動輒得咎。」他呼籲社會應給予更多支持，讓基層公務員「更勇於任事、更敢做事」，共同促成台灣大型投資案順利落地。

