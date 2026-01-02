新壽與台新壽合併 魏寶生：新壽已是浴火鳳凰，今年起CSM每年貢獻獲利逾200億

新光人壽已於今（2026）年元旦併入台新人壽，並且更名為新光人壽，今（2）日下午舉辦合併茶會。新光人壽董事長魏寶生致詞時表示，新壽與台新壽合併後，CSM（合約服務邊際，主要為死差益與費差益的折現）餘額達2500億元以上，對新壽今年稅前盈餘的貢獻超過200億元，預估未來每年CSM釋放到稅前盈餘的金額可有雙位數成長。

魏寶生說，他要引述新光人壽總經理黃敏義曾說過的話，「如今的新光人壽已是浴火重生、浴火鳳凰」。新光人壽是國內第一家公布CSM的壽險公司，原新壽去（2025）年新契約CSM達620億元以上、年增逾60%。新光人壽財會精算總處副執行長林漢維補充說明，原台新壽去年新契約CSM應該超過100億元，兩家公司合併後，今年新契約CSM目標700億元，預估未來CSM每年可釋放到稅前盈餘的比率約6%～7%。

新光人壽總經理黃敏義2日於合併茶會致詞。（柯承惠攝）

新光人壽去年6月底淨值資產比率（簡稱淨值比）為7.88%，魏寶生說，兩家公司合併後，淨值比提高將近1個百分點，合併後淨值來到2000億元以上，更能抵禦未來市場波動。我國保險業今年元旦起接軌新的會計制度，壽險公司的資產有一次重分類的機會，兩家公司合併後，新壽的債券可從AC挪移到OCI的金額，從原本占AC部位20%～40%提升至50%以上，有助於淨值的穩定。

今年新契約CSM目標700億，FYP目標1100億

魏寶生說，在原台新壽助力下，兩家公司於接軌合併後，ICS比率（資本適足率）可望達到130%以上，同時已累積雄厚的外匯價格變動準備金，增強吸收外匯風險的能力。

魏寶生說，新壽兩年前推動業務制度改革後，效益浮現，公司開始出現費差益，而且持續維持費差益，另外，業務轉型以來，業務團隊擴增2000人以上，整體業務團隊達到將近8500人，帶動健康型商品保費收入成長257%。

新光人壽董事長魏寶生2日於合併茶會致詞。（柯承惠攝）

新光人壽業務通路總處執行長劉信成簡報時指出，新壽今年新契約保費（FYP）目標1100億元以上，魏寶生說，其中，銀行保險的FYP今年預估達到500億元以上，將成為國內銀保通路市占率第一；傳統保經代通路方面，原台新壽時代已是本土壽險公司第一，合併後更將穩居第一。

開門大紅，短短一天半 FYP 進帳破百億

新光人壽總經理黃敏義表示，為了慶祝合併，新壽不但締造「開門紅」，而且紅得漂亮，昨天元旦放假，今天開始保費入帳，到今天中午，今年以來短短一天半的FYP已經超過100億元，這是好預兆，表示同仁士氣高昂，符合台新新光金控認真同行、創造佳績的精神。

4 建案陸續完成，租金收入拚年年增 9%

黃敏義介紹新光人壽不動產總處執行長陳芝貴時談到，新壽有201棟大樓，總樓地板面積大概48萬坪，2025年貢獻租金收入51億元，2026年會超過55億元。去年開始，新壽的不動產部門每年要完成一棟大樓的興建，去年就蓋好位於台北市杭州北路的新光華山金融中心，已經出租7成；今年則是要完成南港BOT轉運站的興建。

黃敏義說，新壽2027年要完成位於高雄亞資中心示範區的前金大樓興建，2028年要完成台北市南東大樓的危老重建，2028年底為桃園市觀音區的物流中心。期待新壽的不動產部門以後每一年都要完成一個物件，他對陳芝貴的期許為，新壽未來每年租金增長要超過9%。

