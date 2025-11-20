新壽董事會憂「背信」 川：T17.18一定給輝達

台北市長蔣萬安透露，輝達確定在台灣設立子公司。（圖／TVBS）

輝達副總裁18號拜會台北市府，送上皮衣白熊的玩偶當作見面禮，台北市長蔣萬安也回送「T17、T18土地權狀造型悠遊卡」，盼雙方未來，全面合作。

台北市府贈送給輝達T17、T18權狀書悠遊卡，輝達則送皮衣白熊玩偶。（圖／TVBS）

台北市長蔣萬安說:「執行長看到我，他也很高興給我擁抱，他說終於我們能夠把這件事情，能夠順利解決，已經正在進行設立台灣子公司的相關作業，最快希望可以希望在明年農曆年前的時候完成簽約。」

輝達確定在台設立子公司，喜事就差臨門一腳，如今又傳出，新壽在協議書註明，若土地未給輝達，就得要回土地，北市府強調不可行。而北士科T17、T18地上權解約案就在21號，能順利完成解約嗎?

台北市副市長李四川說:「已經這一個我們公文都給他了，原則上這個部分大概也不影響，我們後面大概要去都市計畫變更，包括所有的程序，所以我們會盡快地來協調把他確定。」

北市府已將輝達的投資意向書交給新壽，那麼新壽到底在顧慮什麼?原來新壽要召開臨時董事會前，需要有「確信依據」，否則恐被質疑「空手套白狼」、董事會也有背信疑慮。

新壽擔憂有背信問題，台北市副市長李四川說，已經把投資意向書發函給新壽。（圖／TVBS）

台北市議員(國) 張斯綱說:「新壽同意跟台北市政府解約，基本上也通過董事會同意，所以你既然董事會同意在先，自然不可能打臉在後嘛，我覺得新壽多慮了啦，因為輝達已經正式向台北市政府遞交投資意向書了，所以輝達落地在T17 T18，已經是水到渠成的事情。」

台北市議員(民) 陳賢蔚說:「我希望新壽不要再糾結，擔心這塊土地不會被輝達所用，這樣子不可能發生的事情，應該盡快來促成，讓輝達用最快的速度，在我們北士科來興建他的海外總部。」

北市府已將投資意向書交給新壽，藍綠都喊話，要新壽別多慮了，趕快解約，讓輝達能夠順利落腳北士科。

