新壽董事會通過44億合意解約 北市府感謝新壽成就輝達投資案

[FTNN新聞網]記者方炳超/台北報導

台北市政府晚間表示，與新光人壽在今（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。新壽也於今天傍晚公告，董事會通過北士科T17、T18地上權案和台北市政府合意解約，新壽總計拿回權利金44.02億元。

輝達進駐北士科，進度向前邁一大步，台北市政府晚間表示，與新光人壽在今（21）日完成合意解約協議。（圖／資料照）

新壽今天下午召開臨時董事會，會後發布重訊，新壽於110年分別以權利金28億元、及16.02億元取得北士科T17、T18基地，在今董事會決議，與北市府協議終止這份地上權契約，按照解約協議，新光人壽將塗銷地上權登記，土地歸還北市府，市府則會補償公司在執行契約期間已投入的相關成本。

廣告 廣告

北市府晚間表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。北市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

更多FTNN新聞網報導

輝達砸10億在台設子公司 經濟部今核准了！

又把「造詣」唸成「造旨」 黃國昌自嘲回去罰寫十遍：希望下次別再講錯

北士科新壽分手費44.3億通過議會備查 李四川：多的部分輝達願概括承受

