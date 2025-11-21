新壽董事會通過44.02億與北市府合意解約 返還北士科T17、T18

輝達海外總部將落腳北士科T17、18基地，現在新壽董事會宣布通過北士科地上權解約，台北市政府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18合計權利金為新台幣44.02億元。

新壽表示，他們於110年10月13日經台北市政府公開招標程序取得「台北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）市有土地地上權」、「台北市北投區軟橋段93地號（T18街廓）市有土地地上權」，權利金總金額（新臺幣，未稅）分別為28億、16.02億元，總計44.02億。

新壽也於今（21）日正式決議通過與台北市政府合意解約，依解約協議，本公司應塗銷臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）、93地號（T18街廓）市有土地之地上權登記並返還土地予台北市政府，台北市政府應給付本公司為履行「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）、93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約」所支出之相關成本。

北市府也證實此事，表示北市政府與新光人壽在今（21）日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造臺北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

責任編輯／陳俊宇

