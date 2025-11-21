新壽董事會通過44.02億與北市府解約 將返還T17、T18

（中央社記者呂晏慈台北21日電）為使輝達台灣總部順利落腳北士科T17、T18基地，新光人壽董事會今天通過與台北市政府合意解約，市府應給付先前支出的相關成本，根據台新新光金代新壽公告內容，T17、T18市有土地地上權，合計權利金總金額為新台幣44.02億元。

北投士林科技園區T17、T18基地目前由新壽取得地上權，台北市政府先前與新壽協商以新台幣44.3億餘元合意終止契約，再專案設定地上權給輝達（NVIDIA）。

台北市副市長李四川今天受訪時表示，市府與新壽已就解約協議書取得共識，預計下週就會簽訂解約協議書，這件事應該會有好的結果。

台新新光金今天傍晚代新壽發布重大訊息，公告T17、T18解約事宜。

新壽說明，新壽於2021年10月13日經台北市政府公開招標程序取得T17、T18市有土地地上權，權利金總金額分別為28億元、16.02億元，而董事會今天就市有土地設定地上權契約，決議通過與北市府合意解約。

對於變動後對公司財務業務的影響，新壽表示，依解約協議，新壽應塗銷T17、T18市有土地的地上權登記並返還土地予北市府，北市府應給付新壽為履行契約所支出的相關成本。（編輯：潘羿菁）1141121