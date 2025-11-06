新壽解約後放手李四川參選新北市長？ 蔣萬安：選舉還早專心市政

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨選對會已經建議提名立委蘇巧慧參選下屆新北市長，國民黨呼聲高的台北市副市長李四川說，目前沒有想到選舉，會先把輝達處理好；台北市長蔣萬安被問到，新壽解約後，是否忍痛放手讓李四川去參選時表示，離選舉還有一段時間，現在專心、專注在市政上。

李四川今(６)日出席市交通局行程時，被問到民進黨將提名蘇巧慧參選下屆新北市長時表示，恭喜屏東的女兒蘇巧慧，也為她加油，他現在的工作是要把輝達弄好，還沒想到選舉。

蔣萬安在另一場活動上被問到新壽解約之後，是否就忍痛放手李四川去參選？蔣萬安表示，離選舉還有一段時間，現在還是專心、專注在市政上。至於有人認為2026他與李四川會是共伴效應，他也再度強調，還有一段時間，現階段都是全心在拚市政。

