新壽解約條件「輝達不要就歸還」 議員：脫褲子放屁

台北市政府與新光人壽近日針對北士科T17、18地上權，正在進行解約程序。台北市副市長李四川18日上午透露，新壽希望在解約協議中加入「輝達若不要T17、18需還給新壽」的條件，也讓李直呼「沒有辦法接受」。民進黨議員許淑華也直言，已經到了這個時候，新壽還要提這些要求，根本脫褲子放屁、多此一舉。

台北市議會民政委員會18日上午前往北士科T17、18考察，現場除了新壽起初興建的工務所，以及在日前動工典禮後也興建了一座棄土槽外，現場幾乎無任何其他設施。會中針對副市長李四川上午稱新壽要求解約協議述明「輝達若不要T17、18需還給新壽」，民進黨議員許淑華直言已經到了這個時候還要這樣根本脫褲子放屁多此一舉。

許淑華指出，不只北市府不能接受，台北市議會的議員們也沒辦法接受，這個案子從頭到尾涉及到整個國家的利益問題跟國家的發展，為何已經到了解約階段，還要把「輝達若不要T17、18需還給新壽」當作附帶條件？根本多此一舉。

許淑華強調，輝達在T17、18設立海外總部一事茲事體大，結果新壽還在糾結說「未來不是給輝達用就收回」，這根本就是脫褲子放屁。希望新壽能在這個禮拜就跟市府談好合意解約，剩下最後一哩路，希望新壽能夠配合，也符合國家與人民的期待。

地政局長王瑞雲表示，針對新壽提出「若輝達不要T17、18，就得將地上權還給新壽」的條件，北市府不會接受。她直言，若新壽擔心的是輝達不使用T17、18，北市府會在本周輝達副總裁拜訪時，雙方會簽訂投資意向書，並會以此向新壽證明「輝達就是要T17、18」。

