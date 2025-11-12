新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

北市議會今天下午大會審查新壽解約案，依規定不需出席的副市長李四川，今天到大會說明解約案相關、及未來與輝達設定專案地上權。記者林麗玉／攝影

北市府與新壽就T17、T18地上權案合意解約，議會今大會備查通過。北市府副市長李四川表示，接下來市府與輝達最快何時可簽約？李四川表示，還是要看輝達的投資計畫書，若寫快一點就可以提前，但如果輝達需要兩個月工作天，可能就是要等到農曆年前才能簽約。

台北市副市長李四川。聯合報系資料照

北市議會今天下午大會審查新壽解約案，依規定不需出席的副市長李四川，今天到大會說明解約案相關、及未來與輝達設定專案地上權。

大會備查通過後，媒體問李四川與輝達簽約的相關後續，還有是否輝達會成立台灣分公司與北市府對口？李四川表示，輝達總公司的不動產副總裁，據了解下周會來拜訪北市府、拜訪市長蔣萬安，分公司部分市府會問問他們籌畫的情形怎麼樣。

至於今天議會通過後，後續是否可以加快與輝達簽約？李四川說，還是要看輝達的投資計畫書進度，寫快一點就可以提前，但如果輝達需要兩個月的工作天，可能就是要等到農曆年前才能簽約。

另外，有議員建議北市府與輝達的專案設定地上權案，年限應該從50年拉長為70年，李四川表示，會看看輝達總公司的需求怎麼樣，再來判定。

