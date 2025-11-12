新壽解約金44.34億、北市還需付9.85億 李四川：輝達概括承受
輝達將進駐北士科。台北市議會今（18）日下午審議市府送交議會的解約金內容，朝野黨團一致通過。副市長李四川指出，分手費總計44.34億，分為市府退還的租金、稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億。至於後續與輝達議定的權利金部分，李四川說，初估應該不會超過125億。
李四川說，有關新壽原則上要解約該有的成本，包括跟輝達本身的約定，經過這幾天市府跟新壽的會計師一同做審查，市府的會計師到新壽公司查憑證，原則上新壽原先提出44.7億多，經過審查後刪掉4000多萬，真正的金額是44.34億。
李四川表示，這44.34億裡面，含有新壽繳來的錢包括租金、稅金等，大概有34.5億，這些退還給新壽後，市府還必須支付給新壽付出之成本約9.85億。這部分也跟輝達告知、協調過，原則上這9.85億輝達都概括承受。
另外，李四川提到，除了成本外，還有租金、營業稅因為已經繳到中央去，這部分輝達也願意承接。簡單說，輝達在重新議定的權利金時，大概要付14.41億。
租金成本部分，李四川說，市府本來算出來的錢是8億，新壽算出來是9.8億，大概是因為資金成本率計算的比例上，市府算2.5%，新壽算3.74%，因此金額提高了。
後續與輝達議定的權利金部分，李四川說，假設中間道路全部合併，再把道路面積加進去，計入要付的14.41億，初估應該不會超過125億；若還是做道路合併是把它擴充到旁邊仍做道路使用，原則上市府跟輝達談，約有3分之1要去做道路、3分之2做基地，初估權利金約在120億內。
