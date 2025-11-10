新壽解約44.3億被砍4千萬 李四川曝輝達總部動工日期

李四川說，北市府預計本周和輝達解約，目標是黃仁勳明年6月2日來台參加電腦展時動工。（圖：李四川臉書）

輝達落腳北士科T17、T18，北市府和新壽預計本周正式解約。台北市副市長李四川今天（10日）表示，新壽原本提出的解約金額44.7億元，經過兩位會計師審查後，減少4千多萬元，確定是44.3億多元。李四川也說，市長蔣萬安這個月就會跟輝達不動產副總裁碰面，先遣部隊下周先來，目標是黃仁勳明年6月2日來台參加電腦展時動工。

蔣萬安和李四川今天上午前往防颱應變中心，媒體詢問輝達落腳北士科進度。李四川說，北市府今天下班前，就會把和新壽解約協議書公文送到議會，希望排進周三議會大會，而在新壽召開董事會後，希望周五正式簽訂解約。

蔣萬安今天也提到和新壽解約進度，蔣萬安表示，市府希望在這一周可以順利完成，和新壽合意終止契約程序，不過這還要經過議會，這一周經過議會審議之後，新壽要召開臨時董事會，這一周是有機會順利完成。

此外，李四川也提到，蔣萬安本月會跟輝達不動產副總裁碰面，先遣部隊下周先來，進行投資計畫書、建築師設計等。北市府希望輝達盡快擇定建築師，會朝6月2日黃仁勳來電腦展的時候動工目標前進。至於輝達要不要在台北設立分公司，輝達會審慎評估。