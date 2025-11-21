新壽通過解約解套輝達落腳北士科

台北市副市長李四川（中）21日出席石壁潭社宅開工典禮。（范揚光攝）

台北市政府21日傍晚宣布，與新光人壽完成合意解約協議，輝達海外企業總部確定可落腳北士科。台新新光金控旗下新光人壽昨召開臨時董事會，通過「北士科T17、T18市有土地設定地上權契約」與台北市政府「合意解約」，分手費合計44.02億元。台北市副市長李四川笑稱，北市府24日將會同新壽辦理塗銷地上權登記，並以明年農曆年前簽約、6月開工為目標。

針對輝達砸10億元在台灣設立子公司，經濟部昨表示，輝達9月提出申請在台設子公司時，經濟部已同意，輝達本月12日再申請增資至10億元，經濟部相當歡迎，並已盡速核定。

廣告 廣告

新光人壽昨日下午召開臨時董事會，陸續公布2則重訊，包括新壽於民國110年分別取得北士科T17、T18基地，董事會決議通過，與台北市府合意解約，按照解約協議，新光人壽將塗銷地上權登記，並將土地歸還給北市府；北市府應補償新壽執行T17、T18契約期間內所投入的相關成本，T17基地權利金28億元、T18基地權利金16.02億元，合計44.02億元。

台新新光金控董事長吳東亮表示，新光人壽願意在符合程序與權益保障的前提下，釋出2筆關鍵基地的地上權，以協助國際級企業落腳台北市，「對台灣產業發展來說，是重要里程碑。」

李四川昨傍晚6時許被問及是否放下一塊大石頭時，笑回「嘿嘿嘿」，謝謝新壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科，這對台北和台灣的AI經濟都有助益。由於昨日完成合意解約時已超過下午3時30分，銀行無法辦理相關業務，北市府將於24日會同新壽「一手交錢、一手拿資料」，應不會再有變數。

李四川說，後續就是和輝達談專案設定地上權問題，還要等輝達提出投資計畫書給市府審定；都市計畫變更部分，希望能在11月底起辦理公開展覽1個月，接著召開都委會變更，朝明年農曆年前簽約、6月動工努力。