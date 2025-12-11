新壽開辦金融Fast-ID驗證服務！指紋或臉部辨識 輕鬆重設密碼

台新新光金控(2887)子公司新光人壽響應金管會「金融科技發展路徑圖(2.0)」政策，積極參與政府推動建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，日前參與試辦已獲主管機關核准正式上線開辦，成為業界首家同時擔任驗證方及請求驗證方的保險公司。

未來，民眾只要加入新光人壽會員專區並完成金融Fast-ID註冊，在其他保險機構線上申請特定服務時，即可透過新光人壽轉接進行身分驗證，期盼提供民眾更加安全便利的數位金融服務體驗。

首波應用導入於「註冊網路會員」及「忘記密碼重設機制」流程中，可運用跨機構金融Fast-ID驗證完成註冊或設定新密碼，未來在進行身分驗證時，客戶就能以指紋或臉部辨識完成驗證，簡化原本繁複的操作流程，有效強化用戶體驗與資訊安全。

金管會於2023年發布「金融科技發展路徑圖(2.0)」，希望實現更具包容性、公平性、永續性及與國際接軌的金融科技生態環境。其中，「金融Fast-ID驗證轉接中心」正是促進不同金融機構間互通與應用的重要建置，也是落實普惠金融理念的重要一環。

新光人壽指出，長期致力數位服務創新，已建置包括「晶片金融卡、自然人憑證、手機門號驗證(MID)及網路銀行驗證」等多元身分驗證機制，讓民眾申辦金融服務更加便捷。本次參與「金融Fast-ID」身分驗證機制試辦案，更進一步導入跨機構數位身分驗證機制，以串聯現行各體系金融Fast-ID，提升身分核驗的一致性與便利性。

新光人壽表示，會持續擴大金融Fast-ID身分驗證機制於更多線上服務場景與創新應用，提升客戶辦理保險服務的便利性，讓保險服務不再是繁瑣程序，陪伴保戶邁向全方位數位生活圈。

