新壽開辦金融Fast-ID驗證 創壽險業首例

（中央社記者呂晏慈台北11日電）台新新光金控子公司新光人壽今天表示，日前參與試辦金融Fast-ID驗證轉接中心，已獲准正式上線開辦，成為業界首家同時擔任驗證方及請求驗證方的保險公司，期盼提供民眾更加安全便利的數位金融服務體驗。

新壽今天發布新聞稿表示，金管會推動金融Fast-ID驗證轉接中心，是促進不同金融機構間互通與應用的重要建置，也是落實普惠金融理念的重要一環。未來民眾只要加入新壽會員專區並完成金融Fast-ID註冊，在其他保險機構線上申請特定服務時，即可透過新壽轉接進行身分驗證。

新壽說明，除了建置包括晶片金融卡、自然人憑證、手機門號驗證（MID）及網路銀行驗證等多元身分驗證機制，這次參與金融Fast-ID身分驗證機制試辦案，進一步導入跨機構數位身分驗證機制，以串聯現行各體系金融Fast-ID，提升身分核驗的一致性與便利性。

新壽表示，首波應用導入註冊網路會員及忘記密碼重設機制流程中，可運用跨機構金融Fast-ID驗證完成註冊或設定新密碼，未來在進行身分驗證時，客戶就能以指紋或臉部辨識完成驗證，簡化操作流程，有效強化用戶體驗與資訊安全。

新壽強調，未來將持續配合主管機關政策方向，致力提供客戶更多元、便利、安全的線上服務。同時，也會持續擴大金融Fast-ID身分驗證機制於更多線上服務場景與創新應用，提升客戶辦理保險服務的便利性。（編輯：林家嫻）1141211