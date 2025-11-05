新壽預計上午確定解約金 吳東亮：與北市溝通順利

（中央社記者吳家豪台北5日電）輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，新光人壽預計今天上午送交公文給台北市政府確定解約金額。台新新光金董事長吳東亮今天出席中國生產力中心70週年感恩論壇短暫接受媒體採訪指出，新壽都有與北市府溝通，「我想應該很順利」，詳細情形要去問新壽。

外傳新壽解約金額與原本預估值有10%誤差，吳東亮僅表示，「這個我不清楚，應該不會吧」。

台北市長蔣萬安今天率局處首長赴議會專案報告「爭取輝達（NVIDIA）海外總部設立台北的用地規劃」等議題，台北市副市長李四川會前表示，法務局、地政局昨天下班前已跟新壽初步確定各個項目金額，原則上新壽會在今天上午送正式公文來市府，市府收到後就會照這個金額交給會計師公會簽證，之後報議會核備。

金額部分，李四川說明，應該會跟原先估算的差不多但高一點，因為原先沒有談到稅金的部分。包含新壽已繳納給市府的權利金、地租等共新台幣30億餘元在內，「應該看起來在45（億元）以下」，但詳細金額還是要等公文送來才會確定。（編輯：蘇志宗）1141105