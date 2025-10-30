新壽首提T17、T18地上權解約金額 北市府續協商

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市長蔣萬安預計2週內確定與新壽解除北士科T17、T18基地契約，知情人士透露，北市府今天已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元，下週將繼續協商。

蔣萬安昨天表示，輝達（NVIDIA）已明確表達台灣總部地點會在北投士林科技園區T17、T18基地，一切順利的話2週內就會確定與新光人壽解約，目標是明年6月以前與輝達完成地上權契約的簽約。

據了解，市府今天已收到新壽初步報價，包含簽約以來支付給市府的權利金、地租、履約保證金等新台幣30億餘元，加上簽約前付出的設計費、監造費等先期成本約8億元，總共40億餘元。

知情人士表示，由於市府要求金額要提出單據證明，部分項目還需要新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下週繼續協商。

蔣萬安今天出席台北溫泉季啟動儀式前被媒體堵訪問及與新壽解約進度，他說，輝達已經確定要在北士科T17、T18基地，新壽也表達會與市府合意解約，市府將盡快完成相關程序。（編輯：蕭博文）1141030