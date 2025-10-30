新壽「分手價」開多少？北市地政局：本周會有答案

輝達海外總部落腳北士科T17、T18。（資料照片/杜宜諳攝）

輝達總部確定總部落腳北士科T17、18，北市府預計11月底前與新光人壽解約後，將進行都市計畫變更等行政程序，可望明年中與輝達簽約。不過，有關新壽解約的「分手費」至今仍未提出，讓外界憂心。議員徐立信30日向北市地政局質詢新壽開價金額，地政局副局長吳智維表示，本周應會有回應。此外，徐立信也要求財政局應評估延長與輝達的地上權至70年，達成對台北發展最大的效益。

徐立信質詢表示，市府針對新壽的解約金市府是否有掌握？吳智維表示，新壽可以明確知道的是權利金、地租及保證金的部分，但新壽支出的成本中，包含當初通過都審、雜照程序以及地質鑽探等前置作業等支出，仍須要等新壽回覆才能確認。

徐立信追問，市府是否有估算和解金？吳智維回應，權利金額的部分，當年預繳的部分是29.93億、地租的部分是2.81億為保證金的部分是3.61億，所以新壽預繳確定的部分是36.38億，但其餘成本依然要等新壽回應，會根據新壽所提出的項目、金額、檢據，再由律師、會計師等審核判斷是否合理。

徐立信質疑，若新壽遲遲未開出金額，是否會拖到後續程序？是否能像市府說的預計在兩周內完成初步協議？吳智維回應，27日就已發文要求新壽提出解約金額，並有與新壽密切聯繫，本周內應會有回應，至於估價師估價部分會同步啟動。

財政局長胡曉嵐表示，本次地上權是專案處理，不用送市有財產審議委員會，要送區段徵收審議委員會，T17、18中間道路要做都市計畫變更，所有作業市府都在掌握當中。

徐立信表示，地上權年限設定不只有50年的選項，基於輝達對於北市未來的發展，他要求財政局、地政局研議延長地上權年限為70年。

