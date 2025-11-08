新壽「分手費」審查完畢 李四川：最快14日就能解約
針對與新壽解約的進度，台北市副市長李四川8日表示，「分手費」部分雙方會計師都已經審查完畢，10日會將項目報給議會，希望能在12日議會大會通過。解約協議書的部分也已經提供給新壽的律師，預計在12日之前就可以確定內容，新壽則預計在13日或14日舉行臨時股東會，若會中通過，原則上在14日左右就能簽訂解約協議書。解約後，就可以啟動地上權塗銷的程序，轉移回台北市政府，屆時就可以啟動都市計畫變更流程。
李四川8日出席捷運東環段開工動土儀式，會後被問到有關北士科T17、18與新壽解約的進度，李表示，周五時雙方的會計師都已經審查完畢，下周一會將審定的項目報到議會，希望能在下周三的大會盡速通過，由於目前是用平均地權基金支付「分手費」給新壽，因此只要議會同意，相關經費併入決算後就可先行支付。
李四川說，解約協議書的部分，周五也一併提供給新壽的律師了，大概在下周三之前就能確定協議書的內容，新壽預定在周四或周五舉行臨時董事會，如果董事會確定，原則上在下周五之前就可以簽訂解約協議書。
李四川表示，雙方確定解約後，下下周起就可以啟動地上權塗銷的程序，轉移回台北市政府，屆時就可以啟動都市計畫變更流程。
