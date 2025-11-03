新壽「分手費」尚未補件 李四川：最快本周三送議會審議

輝達總部總部落腳北士科T17、18，新壽10月30日將合意解約的「分手費」40億元提報北市府，但部分項目未提出實際憑證，市府要求新壽補件。北市副市長李四川3日表示，尚未收到新壽補件，待金額確定後，最快將於5日送至北市議會備查。（本報資料照片）

輝達總部確定總部落腳北士科T17、18，北市府預計11月底前與新光人壽解約後，可望明年中與輝達完成簽約。新壽10月30日已將合意解約的「分手費」40億元提報北市府，但部分項目未提出實際憑證，市府要求新壽補件。北市副市長李四川3日表示，今日尚未收到新壽補件，但金額應不會有太大變化，待金額確定後，最快將於5日送至北市議會，於專案報告時一併備查，若議會未通過，將再送委員會審議。

輝達落腳北士科T17、18基地塵埃落定，外界關注後續解約進度。上周四新壽已向北市府報價初步成本，包含權利金、租金、保證金等32億元，外加部分已施作項目包括設計費、監測費、PCM等成本8億元，共40億元。不過，8億元的項目新壽並未提出實際憑證，北市府要求新壽補件，預計本周將有確定金額。

李四川表示，今日尚未收到新壽的憑證補件，但預期合意解約金額不會有太大變動。

李四川說明，由於和解金額涉及基金，依據北市議會決議，若市政重大政策需動支超過5000萬元以上者，應送議會備查，因此若金額確定後，最快將於本周三送議會備查，通過備查即可進行後續解約程序，但若議會未通過，將再送委員會審議。

台北市長蔣萬安本周三將至北市議會進行「爭取輝達海外總部設立台北之用地規畫」專案報告，根據報告資料說明，新壽針對T17、18基地已繳交之權利金、地租、履約保證金分別為29億9366萬元、2億7992萬9898元、3億6562萬元，合計共36億3890萬9898元，截至民國114年10月，新壽已繳納權利金、地租及履約保證金共計36.38億餘元。

報告指出，針對合意解約金額部分取得共識後，市府將委託律師、會計師等公正第三方協審解約金額之合理性，於送請議會審議後，支付解約金。

