新壽「分手費」誰來付？ 蔣萬安：額外成本輝達概括承受

台北市長蔣萬安（前左）5日赴台北市議會，以「爭取輝達海外總部設立臺北之用地規劃；臺北市產業廊帶概況及招商策略與夜經濟發展規劃；財劃法修法後對臺北市收支影響、規劃及普發現金辦理之可行性；因應缺工挑戰下北市府留才攬才策進作為與智慧化施政策」為題進行專案報告與質詢答覆。圖前右為台北市副市長李四川。（劉宗龍攝）

台北市長蔣萬安5日表示，除了新壽已經支付的權利金與租金的部分，其他新壽提出的成本，後續都會要求輝支付，不會讓台北市民出任何一毛錢。（丁上程攝）

台北市長蔣萬安日前宣布輝達的海外總部確定落腳於北士科T17、18，而新光人壽日前也宣布願意與北市府合意解約，不過雙方在「分手費」部分至今未決。台北市長蔣萬安5日表示，除了新壽已經支付的權利金與租金的部分會直接歸還，其他新壽提出的成本，後續都會要求輝達支付，不會讓台北市民出任何一毛錢。

談到與新壽「分手費」金額，台北市副市長李四川5日表示，扣除新壽已經支付的成本，原本北市府預估金額約是8億多，但據他了解新壽提出來的數字比8億多一些，多出來的部分約是新壽提出的資金成本比例，還有他們繳的稅金部分，當初市府在計算時並未列入，詳細的情形、金額還是要等他們來公文。

廣告 廣告

國民黨議員曾獻瑩則於質詢時詢問蔣萬安，扣除新壽已經支付給北市府的權利金與租金，額外「成本」部分是北市府支付、輝達直接支付，還是未來轉嫁給輝達的權利金？

蔣萬安則表示，在談論權利金時，成本的部分會要求輝達來支付。地政局長王瑞雲補充說明，相關成本會由輝達概括承受，細節部分已經有跟輝達提及，扣除新壽已經繳給北市府的部分，其他成本會由輝達來支付。

蔣萬安強調，要支付給新壽的金額，絕對不會讓台北市民來埋單。

【看原文連結】