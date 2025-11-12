新壽「分手費」開44億！除草費也要算 李四川：是成本該認就認

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

台北市議會今（18）日將審議北士科T17、T18地上權案的解約金，新光人壽開出約44億3406萬元「分手費」，其中包括除草、圍籬調整、Logo更換、代書費等項目，引發議員質疑「列支不合理」。對此，台北市副市長李四川表示，若確實是他們花的成本，「我想我們還是要認」。

李四川上午赴議會前受訪時回應，從新壽的立場來看，這些確實是近3、4年來在T17、T18開發過程中投入的實際成本。（圖／記者方炳超攝影）

李四川上午赴議會前受訪時回應，從新壽的立場來看，這些確實是近3、4年來在T17、T18開發過程中投入的實際成本。他強調，市府會逐項審查新壽所提支出，「如果發生在T17、18，確實這3年多他們花的成本，我想我們還是要認。」

李四川也指出，市府已將相關金額與輝達（NVIDIA）溝通，「原則上金額也告訴過輝達，輝達大概都會概括承受」，透露市府報給輝達的金額，對方皆表達接受。

至於何時正式完成解約？李四川表示，若議會今日順利通過，最快明天或後天新光人壽就會召開臨時董事會，待董事會確認後，雙方即可正式簽署解約協議書。

