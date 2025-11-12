新壽「分手費」44.34億過議會備查 李四川：輝達權利金預估不超過125億

李四川說明，未來與輝達地上權合約，權利金大概不會超過125億。（圖：李四川臉書）

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18，台北市政府與新壽合意解約案，北市議會今（12日）中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，北市副市長李四川也到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額由來，李四川說明，未來與輝達地上權合約，權利金大概不會超過125億。

李四川說，原則上如果T17、T18中間道路全部合併，把道路面積加進去，目前初估不會超過125億，若將道路合併，擴充到旁邊道路使用，可能有三分之一做道路、三分之二做原本基地，初估權利金在120億內。

至於與新壽的「分手費」，李四川指出，市府委託的會計師，以及新壽的會計師是一同做審查，原則上新壽所提原本44.7億餘元，經市府審查、刪掉約4000多萬，金額最後在44.34億元。這其中包括新壽繳的資金、稅金約34.5億，所以成本部分約9.85億，也就是繳來的跟所有繳的租金、稅金，原則上退還給新壽，還必須支付9.85億，但這已跟輝達協調告知，原則上這9.85億，輝達都概括承受。