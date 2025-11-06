新壽、北市府輝達案分手費44.7億元 吳東亮首度說明真實心聲

吳東亮首度說明，未來北士府在跟輝達協商時的「善意的補償」轉化為公益捐贈。（資料照）

輝達落腳北士科T17、T18，經過幕僚協商，最後「分手費」底定44.7億元。今日出席工商協進會的日本福岡市企業招商研討會、現任台新新光金控董事長吳東亮首度針對該案提出真正心意與想法。

輝達海外總部落腳T17、T18，隨著新光人壽（以下簡稱：新壽）與台北市政府（以下簡稱：北市府）雙方分手費底定44.7億元出爐後，事件告一段落。而母公司台新新光金控董事長吳東亮，首度針對此案說出真實心聲與想法。

「NVIDIA（輝達）落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，我們都非常樂見這個案子往圓滿方向發展，」吳東亮話鋒一轉，「但我也要做個澄清，這個案子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地，但新光人壽為了讓國際級企業可以留在台北市，願意出讓租約。」

廣告 廣告

他透露，這個過程中，他們也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。畢竟NVIDIA落腳北士科，是台北市之福，也是全台灣之福。「我記得輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但我有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付，」吳東亮說。

他建議，未來台北市政府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。在這個案子中也看到台灣的公務員真的也很辛苦，許多事動輒得咎，他期盼大家多挺公務員，讓他們能放開手腳勇於任事，更有作為，為台灣人民謀福利。

更多鏡週刊報導

黃仁勳晉見查爾斯三世！ 國王開口「第一句話」讓他嚇一跳

為北部AI解套！ 經濟部宣布5MW以上大型資料中心採審查制

「三角關係」塵埃落定！輝達落腳北士科成定局 新壽與北市府對接啟動了