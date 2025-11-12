新壽「除草、換Logo」全納分手費 李四川：輝達願概括承受

台北市副市長李四川表示，輝達可以概括承受「分手費」金額。(資料畫面)

輝達確定落腳北士科T17、T18，新光人壽與台北市政府解約「分手費」最終報價為44.3億元，但名目將除草費、Logo調整費都納入成本，引起討論。對此，台北市副市長李四川表示，這部分金額台北市政府還是會認，輝達也都可以概括承受。

新光人壽與台北市政府解約「分手費」最終報價為44.3億元，台北市議會今（12日）下午將進行審議，不過，新光人壽連除草、環境維護、Logo調整、代書費等都列入帳單，部分議員認為完全不合理，引起討論。

台北市副市長李四川前往議會前，針對「分手費」是否合理回應。他表示，從新光人壽的角度來看，這些都是這3到4年來的成本，前面也已經說過，台北市政府會就新光人壽提出的成本項目做審查，如果成本確實是發生在T17、18這3年多花費的，「我們還是要認」。

李四川指出，「分手費」金額已經跟輝達反應，他們要的是總價成本，原則上呈報的這些成本，輝達可以概括承受，如果大會審議通過，新光人壽明後天就會開臨時董事會，確定完以後就會簽署協議。





